Jon Bon Jovi: canciones para celebrar su cumpleaños número 59

La carrera de Jon Bon Jovi logró gran protagonismo desde la década de los 80 cuando logró arrasar en la industria como vocalista de la banda con la que llegaron a la cima de la fama.

Sin embargo, la vida de Bon Jovi no siempre fue color de rosa, pues recordemos que él trabajaba limpiando pisos en la discografía de su primo Tony Bongiovi, quien lo recomendó para ser parte de ‘Christmas in the Stars: The Star Wars Christmas Album’. Ahí inició en el mundo de la música.

No obstante, ese fue el inicio, pero el artista estadounidense ha logrado inmortalizar varias canciones como estas:

Runaway

La escribió en 1980, pero fue lanzada en 1984.

Livin’ on a Prayer

Lanzada en 1986 e incluida en el álbum ‘Slippery When Wet’.

Always

Fue lanzada en 1994 e hizo parte del álbum ‘Cross Road’.

It 's My Life

Lanzada en el año 2000 como parte del álbum ‘Crush’.

Recordemos que Jon Bon Jovi nació el 2 de marzo de 1962 en Nueva Jersey, Estados Unidos , y ha sido considerado en el mundo como uno de los artistas más solidarios, gracias a la creación de una fundación que ayuda a combatir el hambre y la falta de hogar en EE. UU. a través de varios programas solidarios.