No había "plan B" si el rock fallaba: Jon Bon Jovi

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi, que acaba de anunciar nuevos conciertos en Europa para 2019, analizó sus más de tres décadas de carrera musical en una entrevista con Efe, en la que confesó que nunca se planteó "un plan B" si el rock le fallaba.

"Tenía 16 años y no había ninguna otra opción", dijo sin pestañear el cantante al recordar el momento en el que supo a lo que quería dedicar su vida.

"Cuando tenía 16 años no había ningún plan B", insistió. "Pero eso significó que a los 16 me colaba en los bares y que para los 21 ya tenía un contrato discográfico y estaba haciendo mi primer álbum".

La banda de rock que ha liderado el cantante durante más de 35 años, "Bon Jovi", acaba de anunciar nuevos conciertos para 2019 de su gira "This house is not for sale", entre los que han incluido una parada en Madrid el próximo 7 de julio.

“El público español es increíble", recordaba el intérprete de algunos de los himnos de los años 80 y 90. "Aunque sea San Sebastián o Barcelona, cualquier ciudad tiene la misma pasión y la misma gente, así que para mí (España) era una elección obvia".

Con más de 2.800 conciertos a sus espaldas, los responsables de "Livin' On A Prayer" y "Bad Medicine" han aprendido ya a rebajar el ritmo y se están tomando su tiempo en llevar los temas de su último álbum a las distintas partes del mundo, una gira que no terminará hasta 2019 y que comenzó en febrero de 2017.

"Ha pasado ya un tiempo, pero hemos disfrutado de este ritmo y el año que viene sólo vamos a Europa. (...) Es agradable, y funciona bien", opinó Jon Bon Jovi.

Durante las más de tres décadas de antigüedad del grupo, el estadounidense admitió haber tenido que adaptarse a muchos cambios de un sector en constante movimiento.

"Hemos pasado por muchas repeticiones en 35 años. Antes no había ni ordenadores ni CDs. (...) Y ahora los discos no se venden, ya no significan nada", dijo el cantante, que subrayó los beneficios de los avances de la tecnología.

"Ahora -opinó- la buena noticia del mundo de internet y el 'streaming' es la posibilidad de una paleta sin fin de la que elegir".

Pese al aspecto positivo de los avances de la tecnología aplicados a la música, la estrella del rock reconoció que hay ciertas particularidades a las que no ha sabido adaptarse, como las redes sociales.

"No me he puesto al día en cuestión de redes sociales con respecto a nuestro estatus de celebridades. Y ahí sí que hay una desconexión, eso es para la siguiente generación", dijo Jon Bon Jovi, que participa de forma esporádica en Instagram.

"(La tecnología) es una bendición y una maldición", sentenció.

Ha sido precisamente haber sobrevivido a varias décadas de una industria feroz lo que ha llevado a "Bon Jovi" a haber sido incluida este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un privilegio reservado sólo a unos pocos y que por lo tanto ha marcado su carrera.

"Fue una celebración fantástica y un gran logro. (...)", expresó el artista, que describió el evento como "estar en tu propio funeral", en el que "mucha gente se reúne para hablar de cuándo te conoció".

Aun así, a la banda le queda todavía mucho por hacer, dijo a Efe David Bryan, uno de los miembros fundadores de Bon Jovi.