Joven de 25 años revela las razones por las que ama ser novio de una mujer de 46

Un joven de 25 años ha decidido compartir abiertamente las razones por las que disfruta ser pareja de una mujer de 46 años. A través de un video viral en la red social X, la pareja no solo ha demostrado su amor, sino que también ha desatado un debate sobre las relaciones con diferencias de edad significativas.

El video, compartido por la cuenta @EIRancheroLoco, muestra a la pareja riendo y respondiendo a las críticas que reciben por su relación. La mujer, de 46 años, pregunta a su novio si le da vergüenza salir con ella, a lo que él responde: "Nunca me sentiría mal de caminar a tu lado".

Esta declaración abre la puerta a una conversación sincera sobre los beneficios que, según ellos, tiene una relación con una diferencia de edad de 21 años.

Los beneficios de amar a una mujer mayor, según el joven

La pareja enumera algunas de las ventajas que, según ellos, tiene su relación. "No vamos a tener hijos, no vamos a pelear por hijos, ni por embarazos, ni por pensiones, ni por si ya le bajó o no", explica la mujer, destacando que su relación está libre de algunas de las tensiones comunes en parejas más jóvenes. Para ellos, la clave está en la confianza y el amor, dejando de lado los prejuicios sociales.

Publicidad

El video rápidamente se convirtió en tendencia, generando cientos de comentarios. Algunos usuarios celebraron la naturalidad y el humor de la pareja, mientras que otros no dudaron en cuestionar la dinámica de su relación. "No romanticen las parejas disfuncionales" o "No pueden con personas de su edad", son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Ventajas de andar con una novia de mas de 40 pic.twitter.com/s0ReRcWw96 — El Ranchero Loco (@EIRancheroLoco) February 17, 2025

A pesar de las críticas, la pareja parece estar más unida que nunca, defendiendo su amor frente a quienes lo cuestionan. "Qué les importa", dicen entre risas, demostrando que están dispuestos a enfrentar cualquier comentario con humor y seguridad.