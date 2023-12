Joven recién graduada fue hasta el cementerio a dedicarle su triunfo a su abuelo: "Esto es para ti"

En un conmovedor gesto que ha capturado el corazón de las redes sociales, una joven recién graduada de León, Guanajuato, México, decidió rendir homenaje a su abuelo fallecido visitando su tumba justo después de obtener su título en pedagogía. El emocionante momento quedó registrado en un video compartido en TikTok , donde la estudiante expresó su alegría y gratitud hacia su abuelo.

En el video, la joven, visiblemente emocionada, se acerca a la tumba de su abuelo con la estola de graduación y exclama: “¡Abuelito, ya me gradué, es para ti, gracias por todo!”. Con gestos llenos de emoción, se quita la estola y la coloca con cuidado sobre la lápida, simbolizando su logro académico compartido con su ser querido.

Posteriormente, la graduada se despoja de la toga que recibió como símbolo de su egreso y también la ofrece a su abuelo, pronunciando con gratitud: "Esto es para ti, gracias por todo". La escena, cargada de emotividad, refleja la conexión especial que la joven mantiene con su abuelo, a quien honra en uno de los momentos más significativos de su vida.

El video no tardó en volverse viral en TikTok, acumulando más de 10 millones de reproducciones en apenas unos días y superando los 800 mil "me gusta" y miles de comentarios.

Aquí puede ver el video:

"Tu abuelito desde el cielo está orgulloso de ti", "Yo lloré, tú lloraste, todos lloramos", "La nena ya se graduó, siéntete orgulloso allá en el cielo", "Mi abuelito murió un día antes de poder graduarme", "Me diste en mi corazón", "Se me hizo un nudo en la garganta", "Me hizo recordar cuando llegue con mi título al cementerio a mostrarle a mi papá que se cumplió su deseo de verme profesional", son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales.

