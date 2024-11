Joven rompe el silencio tras descubrir infidelidad de su novio gracias a presos: esto dijo

Florencia Maidana, una joven de 20 años de San Miguel, Buenos Aires, compartió su dramática experiencia en las redes sociales, que rápidamente se viralizó, al contar cómo descubrió las infidelidades de su exnovio con la ayuda inesperada de varios presos.

La historia comenzó cuando Florencia recibió un mensaje que cambiaría su vida. Su exnovio había sido víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp , y fue a través de esta vulnerabilidad que varios detenidos le revelaron los secretos ocultos en su relación.

En una videollamada, los presos no solo le contaron que su pareja la engañaba, sino que además le mostraron capturas de pantalla de las conversaciones que él mantenía con otras mujeres.

Florencia, que estudia para ser docente y trabaja desde su casa, relató a TN que conoció a su ex en 2022, durante el viaje de egresados. A pesar de las idas y venidas en la relación, Florencia confiaba en que las cosas mejorarían con el tiempo. Sin embargo, las señales de que algo no andaba bien empezaron a acumularse, hasta que la exsuegra de la joven la contactó para advertirle que el WhatsApp de su ex había sido hackeado.

“Al principio pensé que era una broma”, recordó Florencia, pero pronto se dio cuenta de que no lo era. Los presos comenzaron a mostrarle mensajes de otras mujeres con las que su ex estaba en contacto. Incluso algunas le proponían encuentros y le decían “amor”. Florencia, incrédula, se enfrentó a la dura realidad. "Me quedé en shock, aunque algo dentro mío ya lo sabía", confesó.

según la tal anto era la supuesta amiga la "nada que ver" los presos me mandaron esto y me dijieron QUE SALGA DE ACA+ pic.twitter.com/J4vH3IV65b — Floor Maidana🇸🇪 (@floormaidana_) November 19, 2024

Lo que siguió fue un consejo inesperado de uno de los presos: “Tengo una hija de tu edad, no me gustaría que un chico te haga lo mismo”. Estas palabras, según Florencia, fueron cruciales para que abriera los ojos y pusiera fin a una relación que ya no le brindaba la seguridad que merecía.

Con el dolor aún presente, la joven decidió compartir su historia en las redes sociales, lo que rápidamente generó más de tres millones de visualizaciones. “No estaba preparada para tanto, pensé que podía ser cancelada, pero no recibí comentarios negativos. La gente se identificó con lo que conté”, expresó.

A pesar de lo difícil de la situación, Florencia decidió enfocarse en su futuro, su carrera y las personas que la apoyan. “Lo que realmente vale es mi futuro, no una persona que no me brindó la seguridad que merezco. Al final, lo que pasó me sirvió para crecer”, concluyó.