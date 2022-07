Joven se hizo la vasectomía sin decir nada y su pareja terminó embarazada del mejor amigo

David Blanco Blake, el hombre que contó su historia y se volvió viral en TikTok a raíz de su expareja. En algún punto de la relación él decidió hacerse la vasectomía sin decirle nada a ella, pero tiempo después terminó embarazada y resultó ser del mejor amigo.

El tiktoker quiso unirse al famoso trend de “es un 10, pero...”, y aprovechó la oportunidad para desahogarse y contarle su historia a millones de personas.

“Es un diez, pero... Tú dices 'la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños', y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras”, contó el joven

El video ya tiene más de 2 millones de visitas, en donde David contó todos los detalles de los “alcances de su expareja”.

“Luego dice estar embarazada. Y tú dices 'ah, seguramente otro embaraza psicológico', se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada", relata. "Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico '¿de quién era?', no te dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria”, narró el hombre.

Miles de comentarios se han volcado en apoyo al tiktoker y critican lo hecho por la mujer: “Yo creo que es más bien una demanda con orden de alejamiento”; “Nomás quería desahogarse, déjenlo”; “y todavía le das 2 wey, ven te abrazo”, entre otros.

Al final del clip el joven asegura que desde su ruptura lleva 9 años soltero porque “cada vez que quiere salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo".

