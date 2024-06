Julio se acerca y los internautas lo saben: estos son los memes que han sacado

Quedan pocos días para que el mes de junio acabe, y con él comienzan a aparecer de nuevo los memes de julio que hacen alusión al mes y al cantante Julio Iglesias, quien en 2015 indicó en una entrevista que le parecían simpáticos.

¿Qué dice Julio?

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa", especificó Julio Iglesias en una entrevista para la revista 'Hola' de México.

Este tipo de publicaciones se ha vuelto una tradición entre los internautas, quienes no desaprovechan la oportunidad todos los años para desempolvar los memes existentes o crear unos nuevos.

Por eso, una semana antes de que empiece el mes de julio, los usuarios ya han publicado algunos memes en las redes sociales para darle la bienvenida.

Aquí algunos memes

Aunque no se sabe con exactitud quién fue la primera persona que viralizó los memes de julio, lo cierto es que esas imágenes hacen reír a los latinos todos los años.

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias es un cantante y compositor español de renombre. Nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid. Es considerado uno de los artistas latinos más exitosos y populares de todos los tiempos.

Inició su carrera a finales de la década de 1960 y se convirtió en un ícono internacional del género romántico. Su estilo musical abarca la balada, el pop latino y la música tradicional española. A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más destacados de la historia.

Además de su éxito en la música, Julio Iglesias también incursionó en otras áreas. Antes de dedicarse por completo a la música, fue futbolista profesional y jugó como portero para el Real Madrid Castilla. Asimismo, ha tenido participaciones en el mundo de la actuación, con apariciones en películas y programas de televisión.

Con una carrera que abarca décadas, Julio Iglesias ha dejado una huella imborrable en la industria musical y ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo con su voz inconfundible y su estilo único. Su legado perdura y su música sigue siendo apreciada y disfrutada por nuevas generaciones de seguidores.