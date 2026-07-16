Kit de emergencia para las primeras 72 horas: qué debe contener y por qué es indispensable

Nadie está completamente preparado para enfrentar una emergencia. Un sismo, un incendio, una inundación, un deslizamiento o incluso un escenario extremo como un bombardeo o un accidente de gran magnitud pueden obligar a una familia a evacuar su vivienda en cuestión de minutos.

En esos momentos, contar con un kit de emergencia puede ser la diferencia entre reaccionar con rapidez o quedar expuesto a riesgos adicionales.

Frente a lo anterior, los organismos de gestión del riesgo recomiendan tener listo un bolso con los elementos esenciales para sobrevivir durante las primeras 72 horas tras un desastre, el tiempo en el que las autoridades suelen concentrar las labores de rescate y atención inicial. Además, es importante no olvidar a las mascotas, que también necesitan suministros básicos para afrontar una eventual evacuación.

¿Qué debe contener un kit de emergencia?

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá recomienda preparar un kit con artículos indispensables que permitan cubrir las necesidades básicas de los integrantes del hogar durante los tres primeros días posteriores a una emergencia.

Los elementos que no deberían faltar son:



Agua: al menos tres litros por persona al día, incluyendo la cantidad necesaria para las mascotas.

al menos tres litros por persona al día, incluyendo la cantidad necesaria para las mascotas. Alimentos no perecederos: productos de larga duración que no requieran refrigeración y sean fáciles de consumir.

productos de larga duración que no requieran refrigeración y sean fáciles de consumir. Botiquín de primeros auxilios: con insumos básicos para atender heridas o emergencias menores.

con insumos básicos para atender heridas o emergencias menores. Radio portátil AM/FM: preferiblemente con pilas y baterías de repuesto para mantenerse informado si fallan otros medios de comunicación.

preferiblemente con pilas y baterías de repuesto para mantenerse informado si fallan otros medios de comunicación. Documentos importantes: copias físicas de documentos de identidad y pasaportes, guardadas en bolsas impermeables para protegerlas del agua.

copias físicas de documentos de identidad y pasaportes, guardadas en bolsas impermeables para protegerlas del agua. Elementos de higiene: artículos de aseo personal y ropa de abrigo.

artículos de aseo personal y ropa de abrigo. Herramienta multipropósito: una navaja o herramienta similar, además de encendedor o cerillos, una linterna de emergencia, guantes de trabajo y bolsas de basura.

La recomendación es guardar todos estos elementos en una mochila de fácil acceso y revisar periódicamente su contenido para reemplazar alimentos, medicamentos o pilas que hayan vencido.

Las mascotas también necesitan un plan de emergencia

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En una evacuación no solo deben contemplarse las necesidades de las personas. La Cruz Roja también aconseja preparar un kit exclusivo para perros y gatos, con los implementos necesarios para garantizar su bienestar.

Este debe incluir:



Caja de transporte.

Correa y collar.

Agua.

Comida.

Taza o recipiente para agua y alimento.

Medicamentos que requiera la mascota.

Documentación, como carné de vacunación o registros veterinarios.

Bolsas para recoger sus desechos.

¿Por qué son indispensables?

Tener estos suministros listos permite actuar con mayor rapidez y evitar que seres queridos y mascotas queden desprotegidas durante una emergencia.

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Los expertos recomiendan que los kit permanezca en un lugar conocido por todos los miembros de la familia y que su contenido se revise de forma periódica para asegurar que todo esté en buen estado cuando más se necesite.