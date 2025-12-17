La ambiciosa meta de escritor colombiano tras récord literario

Jack Baker, escritor colombiano y fundador del movimiento Los Iniciados, acaba de marcar un hito sin precedentes en la literatura nacional al superar los 170 libros publicados, una cifra que lo convierte en el autor activo más prolífico del país.

Lejos de encasillarse en un solo género, Baker transita por la espiritualidad, la neurociencia aplicada, la psicología profunda, la epigenética, el liderazgo y el crecimiento personal. Cada libro funciona como una guía independiente, pensada para quienes buscan cambios profundos en su vida emocional, mental y espiritual, dentro de un sistema creativo que hoy lo mantiene trabajando en más de 200 manuscritos de manera simultánea.

La ambiciosa meta

Detrás de este ritmo vertiginoso hay una misión que va más allá de los números. Baker asegura que su objetivo es impactar positivamente a mil millones de personas a través del conocimiento y la conciencia. Esta visión explica decisiones poco comunes en la industria editorial, como la publicación gratuita de todos sus audiolibros en YouTube, la traducción de su obra al inglés y la distribución global de sus libros a través de plataformas como Amazon, eliminando barreras de acceso.

El caso de Jack Baker ya empieza a ser observado como un fenómeno de hiperproductividad creativa dentro del mundo editorial en español. Más que un autor, busca ser el eje de una comunidad que busca vivir con mayor propósito, disciplina emocional y conciencia en un entorno cada vez más acelerado.



Más allá de los récords, el proyecto de Baker propone una mirada distinta sobre la literatura y el conocimiento. Para él, los libros no son un fin, sino un vehículo para elevar la vida interior de sus lectores y promover un acceso más democrático al saber.