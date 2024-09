La anécdota con La Gorda Fabiola de María Auxilia Vélez: "Me dijo que quería descansar"

Luto en Colombia luego de conocerse la muerte de La Gorda Fabiola, una de las humoristas y actrices más importantes de la historia del país, que, por supuesto, generó un sentimiento especial en sus colegas que aún no logran asimilar la triste noticia de su partida.

Pero es que ella venía presentando ciertos problemas de salud que no le daban paz y, según contó María Auxilio Vélez, humorista de Voz Populí, ella le dijo que quería irse a descansar para no hacer sufrir más a su familia con todo lo que venía sucediendo.

“Ahorita que estábamos en grabación, lamentablemente no estuvo el lunes. Esto ha sido muy duro (…) Grabamos el 9 de este mes. Estaba tan enferma que había que maquillarla, entonces sus piernas no le respondían. Hoy hace ocho días estuvimos almorzando y hablando, me puse al tanto con todo lo que estaba sucediendo y me dijo que quería irse a descansar. Que no era justo con Polilla, sus hijos y ella. No quería estar de nuevo en la clínica, aceptaba que era culpa de ella por no estar atenta, pero tenia pavor de las clínicas y me dijo que se quería ir a descansar”, contó María Auxilio Vélez en Voz Populí.

No por nada ambas forjaron una amistad de años en la comedia en donde tuvieron varios proyectos. Ambas costeñas se hicieron casi hermanas tantos años compartiendo la televisión colombiana.

Fabiola Posada ingresó a una clínica en Bogotá la noche del 18 de septiembre debido a complicaciones en su salud, y lamentablemente falleció horas después, según reportó Caracol Televisión.

En redes sociales siguen los mensajes hacia ella y muchos seguidores de la comedia colombiana le envían sus condolencias a todos los familias de Posada, que, durante muchos años, alegró los hogares colombianos con sus peculiares ocurrencias en su campo profesional que la destacó como humorista y como persona.