La boldenona: un dolor de cabeza para los deportistas en Colombia

En Mesa BLU hablamos con expertos sobre la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de declarar que Robert Farah no cometió falta al régimen de control al dopaje, luego de dar positivo por boldenona en 2019.

Víctor Delgado Jaramillo, abogado especialista en derecho deportivo, de la agencia deportiva Central, que llevó el caso de Farah desde Colombia, explicó cómo se llevan estas situaciones ante la justicia.

“Las faltas de los deportistas comienzan en dos años y terminan por cuatro y temen perderse los Juegos Olímpicos. Lo primero que hacen es buscar asesoría porque muchos de ellos pierden el apoyo a los patrocinadores (…) entonces, contactan a un abogado experto, se maneja una comunicación cruzada, una vez los deportistas hacen esto procuramos tener una entrevista para saber cuáles son las situaciones que los llevaron a esto”, dijo el abogado.

Aseguró que el 70 u 80% de los deportistas que llegan a su oficina estaban contaminados involuntariamente, por comida o algún tipo de suplemento, y que el 20% de los restantes aceptan que se trató de un dopaje voluntario.

En el caso de Robert Farah relató que fue necesario hacer un recuento de lo que comió y el origen de los alimentos que ingirió el deportista días antes de dar positivo en un control de dopaje.

Fabián Puerta es ciclista campeón mundial de pista, dio positivo con la sustancia boldenona en un examen sorpresa realizado el 11 de junio del 2018.

El ciclista aseguró en Mesa BLU que es inocente, que iría hasta las últimas consecuencias para demostrarlo y agregó que tiene las pruebas médicas de días antes de dar positivo por boldenona.

“Yo estoy parado, no sé cuándo pueda continuar, es una situación difícil para uno de deportista (…) yo solamente vi el correo electrónico (…) ni siquiera supe leer cuál era la sustancia bien, los que saben son mis abogados y médicos, yo tengo controles de 4 días antes al 11 de junio del 2018”, indicó Puerta.

Andrés Caicedo, pesista colombiano, también dio positivo en un control de dopaje en 2018 por boldenona , luego, según él, de una cirugía.

“En el 2018 sufrí una lesión en la columna, me operaron, viajé a Cali, me realizaron una prueba y luego me notificaron positivo por boldenona, fue un momento muy difícil en mi vida”, sostuvo el deportista.

Por su parte, el doctor Jorge Marín, toxicólogo clínico y presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, explicó que hay algunos suplementos usados en el ejercicio que pueden dar positivo en los controles de dopaje.

“Muchas de esas sustancias son reguladas en algunas partes, en otras se consiguen sin ningún tipo de inconveniente y se pueden comprar incluso en los gimnasios (…) siempre hay un rango de tiempo, de efecto y del tiempo de la sustancia en el organismo, por eso en el dopaje se hacen las pruebas tan seguido, buscando eso; si hubo un contacto de deportistas con la sustancia”, indicó.

Escuche las entrevistas completas en Mesa BLU aquí: