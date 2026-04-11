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Blu Radio  / Sociedad  / La decoración del hogar también puede impactar la salud emocional

La decoración del hogar también puede impactar la salud emocional

La interiorista mexicana explicó cómo los espacios fríos, vacíos y excesivamente minimalistas pueden afectar el bienestar, la creatividad y la sensación de pertenencia dentro de casa.

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