La decoración del hogar también puede impactar la salud emocional

En entrevista con En Blue Jeans de Blu Radio, la interiorista mexicana Liliana Michel Morin aseguró que los hogares demasiado planos, blancos o carentes de estímulos sensoriales pueden provocar incomodidad e incluso rechazo.

La tendencia de los espacios minimalistas y de apariencia impecable sigue ganando terreno en la decoración moderna. Sin embargo, detrás de la estética limpia y ordenada, expertos advierten que algunos diseños pueden generar efectos emocionales no deseados en quienes habitan esos lugares.

"Está adecuado para que la casa se vea linda, pero no para vivirla", explicó.

Según la especialista, uno de los principales problemas del minimalismo extremo es la ausencia de elementos que conecten a las personas con su identidad y con la naturaleza. Texturas, plantas, fibras naturales, colores y materiales cálidos son claves para construir espacios habitables.



"Yo siempre les digo que tu casa tiene que hablar de ti, tiene que decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo vives tú? Los gustos que tú tienes", señaló Morin, al insistir en que el hogar debe convertirse en un espacio acogedor y no solo en un escenario visualmente atractivo.

La experta también hizo énfasis en la iluminación como uno de los factores más importantes dentro del diseño interior. Advirtió que una mala elección de la luz puede incluso afectar el estado de ánimo.

"La iluminación te puede echar a perder un espacio, te puede arruinar la vida, deprimirte por completo, aunque hayas invertido muchísimo en el espacio", afirmó.

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En ese sentido, recomendó priorizar luces cálidas, indirectas y adaptadas a la función de cada ambiente, especialmente en lugares destinados al descanso, el trabajo o la lectura.

Foto: Freepik

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue el papel de la naturaleza dentro de la vivienda. Para Morin, las plantas cumplen una función estética y psicológica al aportar calma, vida y sensación de bienestar.

"Lo ideal siempre es la natural. Mientras más cerca estés a la naturaleza es mucho mejor", sostuvo.

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Sobre el uso de inteligencia artificial para encontrar estilos decorativos, la interiorista explicó que puede ser una herramienta útil para descubrir preferencias personales, aunque sugirió apoyarse también en referencias visuales como tableros de Pinterest para identificar patrones, colores y texturas recurrentes.

Finalmente, alertó sobre espacios excesivamente vacíos que generan eco o sensación de ruido permanente, un factor que puede aumentar la incomodidad dentro del hogar. “Es como vivir con un ruido constante”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: