La enfermedad que deprime a la Crespa y la tiene alejada de sus amigos

Cindy ‘La crespa’ Martínez reveló en su cuenta de Instagram que sufre del síndrome de ovarios poliquísticos, lo que le provocó un trastorno hormonal avanzado que afectó la piel de su rostro ocasionándole acné y manchas.

“No voy a negar que por esto fue que me alejé un poco de las redes y he estado esquiva a eventos, porque lo que les acabo de contar me generaba muchísima inseguridad y llegué a deprimirme.

Publicidad

"Nuestra imagen es como una carta de presentación, y más, en medio de esta sociedad de estereotipos en la que vivimo”, relató la modelo en la publicación.

Agregó que otras de las consecuencias de esta enfermedad son ataques de ansiedad y descontroles en la alimentación. “No me gustaba lo que veía en el espejo y lo que había pasado con mi piel”, dijo.

Finalmente, ‘La crespa’ indicó que se sometió a un procedimiento estético para mejor la apariencia de su rostro.

Publicidad