La Fifa se une en apoyo a Luis Díaz: Gianni Infantino le envió un mensaje

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió "apoyo y rezos" al atacante colombiano de Liverpool Luis Díaz, después del secuestro de sus padres en La Guajira. La madre del futbolista fue rescatada, pero decenas de soldados, respaldados por la Policía, siguen buscando a su padre.

"En nombre de la FIFA y de la comunidad global del fútbol, querría enviar nuestro apoyo y rezos a Luis Díaz, a su familia y amigos en estos momentos difíciles", dijo Infantino en Instagram.

La Federación Colombiana de Fútbol también publicó un comunicado en la red social X, pidiendo a las personas que retienen al padre de Díaz su liberación inmediata, sin condiciones.

El entrenador de los 'Reds' Jurgen Klopp dijo el domingo, tras la victoria por 2-0 contra Nottingham Forest, que la preparación para el partido había sido "la más difícil de mi vida".

"No me esperaba esto, no estaba preparado para ello", admitió.

Luis Díaz, de 26 años, ha disputado once encuentros esta temporada y anotado tres goles, pero no entró en la convocatoria del domingo.

El portugués Diogo Jota, compañero de "Lucho" en Liverpool, le dedicó el primer gol del duelo este domingo contra Nottingham Forest por la Premier League. El futbolista levantó la camiseta 7 del colombiano ante la ovación de los hinchas en Anfield.

"Oímos las noticias por la noche. Hablamos con Luis, quería volver a casa. Después tuvimos las noticias sobre su madre, lo cual es fantástico, y desde entonces nada", añadió el técnico alemán.

Las autoridades no han dado detalles sobre el rapto, pero según medios locales los padres estaban en una estación de servicio cuando hombres armados y en moto los interceptaron en el municipio de Barrancas (norte), cercano a la frontera con Venezuela en el departamento de La Guajira.

Colombia es un país atravesado por seis décadas de conflicto armado que dejan un balance de 9,5 millones de víctimas, 38.028 de ellos secuestrados.