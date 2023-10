No hemos recibido llamadas de extorsión: Gaula sobre secuestro de papá de Luis Díaz; esto se sabe

Las autoridades en Colombia siguen en la búsqueda de Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz , secuestrado por hombres en moto este fin de semana en La Guajira. Según dijo el coronel Giovanni Montañez, director del Gaula Militar, han desplegado toda la capacidad de las fuerzas militares y Policía para dar con su paradero.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Montañez indicó que, hasta el momento, no han recibido llamadas extorsivas o exigiendo algo a cambio de la liberación de Luis Manuel Díaz y, de acuerdo con la información que tienen, aún estaría en territorio colombiano.

“Todos los esfuerzos se están realizando basados en que todavía continua en Colombia, que no lo han sacado; esa es la información. Hasta el momento no se ha tenido ninguna exigencia, no se ha recibido una llamada para tener ese tipo de comportamientos y determinarlo como un secuestro extorsivo”, detalló.

Cilenis Marulanda, madre de Luis Díaz, se encuentra con sus familiares Foto: Instagram - Blu Radio

Sobre la identidad de los secuestradores, dijo que siguen investigando y que versiones indican que podrían ser venezolanos, pero es información que aún no se ha comprobado.

Cabe recordar que Luis Manuel Díaz y su esposa, Cilenis Marulanda, fueron secuestrados el sábado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, cuando iban en una camioneta. Ese mismo día, la mamá de Lucho fue liberada gracias al plan candado que se activó.

Existe el riesgo de que Manuel Díaz sea llevado a Venezuela; sin embargo, el coronel Montañez recalcó que la búsqueda se centra en Colombia por la información que les ha llegado.

El mundo del fútbol se solidariza con Luis Díaz y su familia

A través de redes sociales varias figuras del fútbol mundial han expresado su apoyo a Luis Díaz por la difícil situación que está viviendo con el secuestro de su papá. Incluso la Fifa se pronunció y los jugadores de la Selección Colombia; su club, el Liverpool, le rindió homenaje durante el partido contra el Nottingham Forest y Diogo Jota le dedicó su gol al guajiro.

