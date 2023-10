Klopp habla del secuestro de papás de Luis Díaz: "Ganamos el partido por nuestro hermano"

Jürgen Klopp , técnico del Liverpool , aseguró que las circunstancias en las que su equipo tuvo que enfrentarse al Nottingham Forest son "las más difíciles" que ha experimentado, después de la noticia del secuestro de los padres de Luis Díaz.

"Lo mejor que podíamos hacer es ganar el partido por nuestro hermano", dijo Klopp después de que el Liverpool se impusiera por 3-0 al Forest en la Premier League.

Díaz, que se enteró el sábado por la noche de que sus padres habían sido secuestrados en Colombia -aunque su madre fue liberada más tarde-, se cayó a última hora de la convocatoria para el partido del domingo.

"Hemos jugado este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1.000 partidos, crees que lo has vivido todo. Pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano y eso es lo que sus compañeros hicieron. Lucharon por él", agregó el alemán.

Tras el primer gol del partido, el autor del tanto, Diogo Jota, mostró al público una camiseta de Luis Díaz, en homenaje al colombiano.

"Luis estaba con nosotros en el hotel de concentración y después se tuvo que ir a casa. Iba a jugar y como se tuvo que ir, jugué yo, por eso enseñé su camiseta, para demostrar que estamos con él y que esperamos que todo se solucione", afirmó el portugués.