La historia de la mujer que fue rescatada de la basura cuando era una bebé

El 1 de enero de 1998 unos agentes de la Policía rescataron en un basurero en un barrio de Bogotá a Victoria Eugenia cuando era una bebé con apenas unos días de nacida y lloraba por el frío y el hambre.

“Ellos pensaron que yo era un gatito porque escuchaban un ‘miau, miau, entonces revisaron, incluso pensaron que podría ser una bomba o algo así, revisaron cuidadosamente la caja y ahí estaba yo”, le contó la mujer al programa Los Informantes de Caracol Televisión.

La agente Aleida Vargas, quien hace cinco meses había dado a luz, fue una de los policías que describió a la pequeña. “Aleida me contó que inmediatamente bebí la leche de ambos pechos. Luego me llevó a la estación de Policía y allá me cuidaron durante cuatro días”, dijo.

