La historia de un colombiano que hace parte de la familia del rey de Tailandia

Noticias Caracol conoció en exclusiva la historia de David Wheeler, un colombiano que hace parte de la familia del rey de Tailandia.



Se trata de David Wheeler, un hombre de 41 años nacido en Bogotá, quien fue adoptado por una pareja estadounidense cuando tenía un poco más de un mes de vida.



Wheeler fue dado en adopción por su madre de bebé, al parecer, por falta de recursos y el deseo de que su hijo tuviera un futuro seguro.



Estudió finanzas internacionales y mandarín, ha vivido en varios países y trabajado en varias compañías a nivel mundial. En medio de todo el ajetreo que demanda su vida, conoció a la princesa de Tailandia, nieta del rey Bhumibol, fallecido hace 10 meses y quien gobernó a ese país por siete décadas.



Al principio, cuenta, la princesa no reveló su verdadera identidad a Wheeler, fue diez meses después cuando le confesó a su novio que hacía parte de la familia real. Estudiaron juntos, se graduaron y tienen dos hijos: Max y Leo.



Cuando venía en camino el segundo hijo, Leo, el hombre decidió emprender la búsqueda de su madre, por lo cual viajó a Colombia, pero no obtuvo muchas noticias. Wheeler cuenta tan solo con una foto suya de bebé junto al certificado de nacimiento, en donde se registraba el nombre de su mamá, María Helena, y una pequeña justificación escrita al haberlo dado en adopción.



“Mis capacidades no alcanzan como para atender las necesidades materiales y espirituales de mi hijo. El padre biológico nos abandonó antes de su nacimiento”, se lee en la nota.



Para David, su mamá fue una mujer valiente al haberlo dado en adopción. “La decisión que ella tomó fue muy dura pero moldeó lo que soy desde un comienzo”, dice.



David Wheeler no pierde la esperanza de encontrar a su madre y poderla abrazar. Ahora mismo el colombiano se encuentra aprendiendo español, para acercarse a sus raíces y, tal vez, a su madre.



