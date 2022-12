La historia del hombre que vivía en el Bronx y hoy es músico de Hard Rock Cafe

Fredy, un exconsumidor del Bronx, contó la increíble historia de cómo cambió un cigarrillo de droga por un micrófono y los aplausos de cientos de personas.

Publicidad

“Viví 6 meses en el Bronx porque tenía problemas de consumo de drogas y llegué a vivir allí en medio de la basura. En esos 6 meses me di cuenta que la vida es muy bonita como para acabarla en ese mundo tan horrible. Las drogas son el infierno”, dijo.

Este hombre hoy se presenta en la reconocida franquicia musical ‘Hard Rock Cafe' gracias a su potente voz y al apoyo del reconocido sitio.

Publicidad

“Conocí la droga muy joven, a los 18 años ya probaba bazuco y cuando me di cuenta ya estaba en la olla más grande de Bogotá. Hoy me miro al espejo y me doy cuenta que mi vida cambio totalmente”, añadió.

Publicidad

La música ayudó a este hombre a superar la difícil prueba de la drogadicción y gracias a una oportunidad de este reconocido sitio musical, es hoy un ejemplo claro de superación y lucha.

“Vamos con toda para adelante”, arguyó este hombre con la voz entrecortada.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto