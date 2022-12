La impactante historia de Suzy Pérez, de lo más alto del éxito al abismo de las drogas

Suzy Pérez, una despampanante modelo dominicana que hizo parte del grupo de bailarinas de Jennifer López y que colaboró con Puff Daddy, cayó en el abismo de las drogas –según su relato– tras caer en poder de una red mafiosa europea de trata de personas.

Pérez, que en su juventud se destacaba por su esbeltez y belleza, fue encontrada por la periodista Gelena Solano, quien la sorprendió cuando buscaba comida en los basureros de Nueva York.

“A mí me dieron una golpeada que me dejó medio muerta, inválida y perdí el trabajo”, contó al programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión.

“Cuando yo perdí a mi mamá yo me perdí”, relató.

“Yo me he muerto cien veces en la calle”, agregó.

En la dura entrevista, Suzy Pérez le hizo un emotivo llamado a su hijo.

“Te quiero, eres lo mejor que me pasó a mi. Cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo.

El clamor de madre no tardó en ser respondido y, con la ayuda de los periodistas, la mujer se encontró con su hijo, quien posteriormente abrió una petición en Go Fund Me para recaudar fondos y lograr su rehabilitación.

"Mi mamá tiene bipolaridad, esquizofrenia y demencia y tiene una hernia de disco. Busco que se ponga de pie para que pueda volver a ser parte de mi vida. Por ahora mi preocupación es auxiliarla para que supere su enfermedad de adicción”, según la petición.

