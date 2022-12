La impresionante historia de superación de un soldado víctima de una mina

Hace más de un año, el cabo Wilmer Martínez fue víctima de una mina antipersonal cuando realizaba un registro en zona rural del municipio de Hacarí, en Norte de Santander. Pisar el artefacto le provocó graves heridas perdió sus dos piernas, su ojo izquierdo, varios dedos y piezas dentales.



Pero el grave accidente también permitió salvarles la vida a dos soldados que lo acompañaban en el recorrido, pues tras la explosión el cabo Martínez les ordenó retirarse de la zona en donde podía existir un campo minado y con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse 15 metros hasta un lugar seguro y llegar hasta sus compañeros para que lo auxiliarán.



Según el suboficial, después del accidente, reviso su condición y tomó la decisión más radical que ha tenido en su vida: "Yo le dije a uno de los soldados que me matará, le dije tres veces, pero el soldado me dijo que él no podía hacer eso".



Con la resignación a flote, el uniformado decidió enfrentar la segunda oportunidad que le brindó la vida, pero esta vez sin sus dos piernas y con graves secuelas en gran parte de su cuerpo. Por eso emprendió un camino a la recuperación "mental, más que física", cómo lo ha denominado él mismo.



"En la vida hay momentos que uno afronta cosas difíciles, pero realmente son cosas que uno tiene que aceptarlas y superarlas, no dejarse afligir por las cosas que le digan a uno en la calle", aseguró el soldado.



Ahora se define como una persona nueva, la cual ha logrado renacer después de que por poco se encuentra con la muerte, su mayor fortaleza la encontró después de decidir regresar a una de sus pasiones, el deporte, el cual práctica ahora de manera constante para fortalecer las capacidades que aún mantiene.



Aunque el grave accidente le provocó la pérdida de sus piernas, la recuperación que ha llevado en compañía del Ejército le ha permitido lo que él nunca creyó volver a hacer, caminar de nuevo.



"El positivismo está en la mente, el cuerpo hace lo que la mente le permite las cosas que uno quiera realizar, todo es de actitud y de uno tratarse las metas. Si hay metas como mis ganas de caminar, hay que llevar todo a un mismo fin", este fue el mensaje de motivación que quiso enviar el cabo Martínez a quienes han sido víctimas de minas antipersonal.



Ahora, el militar, miembro activo del Ejército Nacional, no pierde su rumbo en mantenerse dentro de la recuperación, la cual asegura ha sido el camino para seguir disfrutando de su familia, sobre todo de sus dos hijos.