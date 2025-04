La insólita manera en la que esta joven descubrió que era "la moza": historia es viral

En redes sociales abundan los testimonios de infidelidades , pero pocos logran generar tanto impacto como el de Karla Aguirre, una joven que recientemente se volvió viral tras compartir en TikTok la inesperada forma en la que descubrió que, sin saberlo, era “la otra” en una relación.

“Fui la amante de una relación, la moza, la Isabella Ladera , la otra”, comienza relatando Karla en un video que ha captado la atención de miles de usuarios. Todo ocurrió mientras cursaba la universidad. Una amiga la invitó a salir con un grupo, y allí conoció al hombre que la cautivó a primera vista. Sin embargo, aquel hombre estaba saliendo justamente con su amiga.

Con el tiempo, la amiga aseguró no tener interés romántico en él, lo que dio pie a que Karla iniciara un vínculo más cercano con el joven. La relación creció y comenzaron a salir con regularidad. Todo parecía ir bien hasta que Karla subió una foto en su carro y él le pidió eliminarla, alegando que no quería que su exnovia, quien vivía en España, se sintiera mal. Aunque esa excusa le generó dudas, decidió confiar en él.

No obstante, la verdad salió a la luz cuando él la invitó a su casa. Allí fue recibida por su suegra, quien, lejos de darle la bienvenida, la insultó duramente. La mujer la acusó de ser la amante de su hijo, le recordó que él tenía pareja y le relató cómo había recibido a su novia oficial apenas una semana antes.

Karla, en estado de shock, aseguró no saber nada y explicó que él le había dicho que ya no tenía novia. Al darse cuenta de que su hijo también le había mentido a ella, la suegra cambió de actitud, se disculpó y le advirtió que él era un infiel recurrente.

Pese a todo, Karla le dio una segunda oportunidad, convencida por él de que realmente había terminado con su expareja. Vivieron una etapa feliz, e incluso se volvió cercana a su suegra, quien no dejaba de advertirle que tuviera cuidado. “Yo estaba enamorada, ciega. Pensaba que a mí no me lo iba a hacer”, dijo.

La historia tomó otro giro en diciembre, cuando Karla viajó fuera del país. A su regreso, notó una actitud extraña en su suegra. Tras varias evasivas de su pareja, decidió revisar su teléfono. Descubrió conversaciones que confirmaban que, durante su ausencia, él había retomado contacto con su expareja. “Ahora Daniela era la moza”, expresó.

Finalmente, Karla terminó la relación, se mudó del país y cerró ese capítulo de su vida. “Hasta ahí llegó todo”, concluyó.