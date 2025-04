Descubrió que su novia le era infiel gracias a una aplicación de conductores

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde cada vez más personas comparten historias personales que captan la atención del público. Una de estas historias ha sido revelada por la usuaria de TikTok @baddy.hs, quien narró cómo descubrió que su novia, con quien llevaba una relación de tres años y planes de matrimonio, le fue infiel. El video ya supera las 660.000 reproducciones y ha generado miles de reacciones.

Todo comenzó con una supuesta relación estable. Ambas vivían juntas y, según la joven, todo era muy estable, aunque con el tiempo comenzaron a surgir señales de alerta. Una de las principales “red flags” que ignoró fue que su pareja era una persona mentirosa, al punto de fingir enfermedades de familiares para faltar al trabajo. A pesar de eso, decidió continuar, creyendo que podía cambiarla.

La situación dio un giro el 18 de febrero, fecha en la que celebraban su tercer aniversario. La joven notó desinterés por parte de su pareja en los detalles de la celebración, lo que la dejó triste. Al día siguiente, su novia renunció a su empleo y comenzó a trabajar en otro lugar, pero pronto empezaron las inconsistencias en sus horarios y comportamientos.

La sospecha creció cuando un día encontró un nuevo brazalete de oro, días después de haber sido víctimas de un robo. Poco después, su pareja argumentó que no podía ir a casa porque estaba enferma y decidió quedarse con su madre, aunque luego se supo que había salido de fiesta y regresado a las 6:00 de la mañana.

La verdad salió a la luz gracias a la aplicación de transporte InDrive. La joven usó la app para revisar movimientos y coincidencias, descubriendo que su pareja no estaba donde decía estar. Posteriormente, revisó el celular de su novia y encontró mensajes con otra mujer, a quien llamó "N", con quien aparentemente llevaba tiempo coqueteando y que incluso le habría ayudado a conseguir el nuevo trabajo.

Día tras día, nuevas verdades iban saliendo a la luz: conversaciones ocultas, mentiras constantes, salidas secretas. A pesar de los intentos de su pareja por demostrar afecto con flores, regalos y promesas de un futuro juntas, la joven decidió irse a la casa de sus padres para reflexionar. No pasó mucho tiempo hasta que decidió volver al apartamento por un artículo personal y encontró pruebas contundentes de que su novia no estaba sola, contradiciendo lo que ella le había dicho horas antes.

“Todos los días me daba cuenta de algo nuevo. Todos los días era una mentira diferente”, concluyó. La joven expresó que no se arrepiente de haber amado con intensidad y que, pese a todo, sigue creyendo en el amor.