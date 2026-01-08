La marca de cuidado capilar de Shakira expande su mercado internacional y llega a Perú

Isima, la marca de cuidado capilar creada por la artista colombiana Shakira, anunció su llegada a Perú como su primera expansión internacional en 2026, consolidando su estrategia para desafiar el mercado retail latinoamericano con fórmulas clínicamente probadas y reconocimiento global.

Lejos de apoyarse únicamente en el peso de un nombre famoso, la marca irrumpe en la región respaldada por tecnología patentada, aval científico y premios internacionales, tras posicionarse como la tercera marca más vendida en e-commerce dentro de Falabella en mercados como Colombia y Chile, donde se lanzó el otoño pasado.

Tras esos resultados, Isima —inspirada en la diversidad capilar de la comunidad latina— se ha asociado nuevamente con Falabella para un lanzamiento exclusivo en tiendas seleccionadas y canales digitales en Perú, marcando un nuevo hito en su plan de expansión.

Shakira // Foto: AFP

Esta alianza estratégica forma parte de los ambiciosos objetivos de crecimiento de la marca en su primer año en el mercado. Impulsada por ensayos clínicos y planes de distribución sin precedentes, la marca entra al mercado con ocho productos que incorporan tecnologías de vanguardia centradas en la salud capilar integral, abordando el cuidado específico del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula. Entre sus desarrollos se incluyen fórmulas con patente pendiente y el exclusivo TriModal Method.



La colaboración con Falabella representó el debut de Isima en el mercado minorista sudamericano, tras su lanzamiento inicial directo al consumidor en junio. Desde entonces, la marca se ha expandido rápidamente hasta alcanzar cerca de 1.500 tiendas en Estados Unidos y México, donde se convirtió en un éxito de ventas.

Todas las fórmulas de Isima cuentan con certificaciones Halal, Leaping Bunny y The Vegan Society, y han sido probadas y avaladas por un panel de expertos dermatólogos y tricólogos.

