La montada que le pegó Matador a Eduardo 'Bimentel' en caricatura para responder a trino insultante

El polémico dirigente deportivo Eduardo Pimentel sigue cazando peleas en Twitter y esta vez la emprendió contra el caricaturista Matador, que lo provocó en Twitter.

“Dentro de las ideologías que usted representa, que no son las mismas mías, y en el contexto del ambiente en que las hizo, me recordó algo que había escuchado en estadios llenos hace mucho tiempo, me emociono y me hizo sentir nuevamente importante, muchas gracias, bufón de far (sic), escribió.

Al trino, Matador respondió con una caricatura y una descripción de esta, en la que predomina la letra “B”, en referencia al descenso del Boyacá Chicó.

🅱uenos días familia uribista, nos escri🅱e desde 🅱oyacá Eduardo 🅱imentel este 🅱eligerante y 🅱elicoso trino.

Puedo notar por su ortografía que lo escri🅱ió tan emocionado que sus lagrimas empaparon sus Crocs.



Olvida ya tu pena con el 🅱alón y disfruta la caricatura.



🅱esos pic.twitter.com/gTEIMskeWN — matador (@Matador000) April 20, 2021

La respuesta de Pimentel se dio porque Matador, hincha del Deportivo Pereira, luego de su triunfo ante el Pasto, que lo mantuvo en la primera categoría del fútbol colombiano, se grabó con unos amigos mientras gritaba: “Pimentel, Pimentel… hijup… pa’ la ‘B’”.