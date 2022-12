¡La negó! Gianluca Vacchi y su versión sobre noviazgo con Ariadna Gutiérrez

En una entrevista del programa 'Lo Sé Todo' de Canal UNO,

la ex virreina universal Ariadna Gutiérrez aclaró los rumores sobre su relación con el millonario Gianluca Vacchi.

En días pasados el italiano inició la polémica cuando aseguró que él y la modelo nunca tuvieron una relación sino una amistad con un par de besos. “No tuve romance con ella ni con nadie porque yo beso a hombres y mujeres por igual”, dijo.

Por su parte, la modelo respondió: “Fuimos novios, pero eso fue hace un año y no me arrepiento de nada, son cosas que me enseñan a no cometer los mismos errores”.

Además, se refirió a las palabras de Vacchi: “¡Imagínate! ¡No, yo no sé, no tenía idea, pero lo que él diga es perfecto!”

Cabe resaltar que la pareja hace un año fue vista muy romántica en infinidad de publicaciones, declarándose su amor.

