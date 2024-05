Carteles contra la presencia de extranjeros en El Poblado generan polémica en Medellín

A raíz de los casos de explotación sexual de niños y niñas que se han registrado en Medellín recientemente, en varios sectores de El Poblado se instalaron carteles con fuertes mensajes que rechazan la presencia de extranjeros, lo que ha generado polémica en la capital antioqueña.

Los carteles tienen mensajes como “tocar a las niñas te hace un violador”, "sin clientes no hay trata", "consumo protegido o gringo protegido, no llames turismo a tu pedofilia" o “no gringos” instalados en postes y paredes en cercanías al Parque de El Poblado y en el Parque Lleras. Al parecer muchos de ellos fueron instalados en medio de las protestas y reacciones al caso de Timoty Alan Livingston en abril, pero el pasado martes tres personas volvieron a pegar nuevos carteles, según confirmaron comerciantes de la zona.

Los hechos han generado rechazo y preocupación del sector del comercio, que reiteraron que ya vienen adelantando acciones, campañas y actividades en contra de este flagelo y que decir esto puede llegar a ser xenofóbico, además de que generaliza.

"No podemos caer en la estigmatización. El turismo mayoritariamente trae cosas muy positivas, por eso rechazamos este tipo de manifestaciones y consideraríamos que deberían articularse mejor con esos mensajes y esas estrategias de comunicación que con la administración distrital hemos tenido", detalló Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia.

A su turno, algunos ciudadanos y comerciantes consultados sobre estos carteles indicaron que todo esto es consecuencia de los recientes casos en los que extranjeros son encontrados en exóticas fiestas, llenas de excesos, casos de explotación sexual y algunos hasta muertos, pero que no está bien generalizar.

"Bueno, eso cierra muchas cosas, pero está bien que vienen muchos extranjeros a hacer cosas malas al país. Por ejemplo, explotación sexual con menores de edad. Eso no debe ser permitido ni aquí, ni en ningún país del mundo", dijo un ciudadano. "El tipo de personas que vienen, que es más el tema de consumir, de otro tipo de actividades, y eso sí es lo que está dañando acá el tema acá en El Poblado", agregó un comerciante de uno de los puntos de los carteles. "Pues la verdad no me parece, pues como lo acorde, porque eso hace parte como una discriminación", dijo a su turno otro ciudadano que transitaba por la zona.



Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín indicaron que aunque las vías de hecho no son la solución, esto ocurre por la indignación que ha generado en la ciudadanía esta problemática.

"No estamos de acuerdo de eso, no es la forma, pero son reacciones o explosiones también de rechazo que la misma comunidad está haciendo frente a lo que está pasando. ¿Qué pasa? Nosotros pusimos el dedo en la yaga, tocamos un lugar y un tema que había pasado de agache", dijo el secretario Manuel Villa.

Por estos días, se conoció que algunos comerciantes retiraron carteles de los postes que hacían alusión a servicios sexuales. Ante esta nueva situación, al parecer, ante la preocupación que puede generar para los visitantes estos mensajes, también los estarían retirando ellos mismos.