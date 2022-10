La obesidad, la dificultad que puso en jaque la carrera musical de Luifer Cuello

“La vida musical no es fácil, llegó un momento en el que yo me aparté de los medios de comunicación, tuve un momento de depresión personal, engordé más de 40 kilos”, contó.

Luifer confesó que se encontraba en un nivel tan alto de obesidad que todo lo que le pasaba en su vida lo deprimía y lo ponía mal.

“No quieres salir a la calle porque no te ves bien físicamente, entré en un momento difícil que afectó mi vida musical (…). Duré cuatro años sin componer una sola canción, fue un momento muy duro porque lloré mucho”, dijo.

Debido a este inconveniente personal, Cuello decidió hacerse la liposucción aunque confiesa que no fue la mejor decisión que pudo tomar en ese momento.

“Me hago la ‘lipo’, pero no fue una de las mejores decisiones de la vida, me di cuenta que si tú no tienes la ‘lipo’ hecha en tu cerebro no te va servir, tienes que hacer primero la cirugía mental, la que tú digas en tu cabeza: tengo que aprender a comer, cambiar el chip”, sostuvo.

Luego de este tormentoso periodo de su vida, en el que duró cuatro años sin componer una sola canción, Cuello encontró la forma de superar la situación y recuperar su vida artística.

“Le encontré el amor al habito alimenticio, a comer sano y bajé más de 40 kilos, soy talla 32 en Jean, soy ‘M’ en camisa y mi vida cambió completamente, soy ahora muy feliz”, manifestó.

Escuche toda la entrevista en el audio adjunto.