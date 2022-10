La polémica foto en Instagram de Marbelle siendo ‘tocada’ por su novio

“Sí es mi cola y sí es la mano de mi novio”, escribió Marbelle junto a la imagen.



Sin embargo, el hecho causó indignación entre sus seguidores, pues ella hace parte del jurado de un reality familiar.



Estos fueron algunos de los mensajes enviados a Marbelle a través de su cuenta en Instagram:



-PerladcastilloY: todas las niñitas del factor xf que la siguen y la ven como un ejemplo subirán una foto igual cuando tengan 14 años!



-Yennyrios22: Muy mal eso es una falta de respeto. Con los niños que te ven como ejemplo a seguír



-Claudiamarcelalopez: Y tus hijas no ven tú Instagram? No te da vergüenza con ellas esta clase de fotos, no pues me imagino que no