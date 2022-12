“La primera vez que probé Mojojoy, un gusano, me supo a nucita”: Leonor Espinosa

del país. Además, contó cuales son esos platos que no volvería a probar.

Publicidad

Para Espinosa la comida con insectos, en especial las cucarachas, no es su favorita, “me he hecho regresiones a ver si me curo, no puedo con esos insectos ni con la cocina antropológica, me invitaron a comerme una ubre, y no pude, pueden decir que soy mala cocinera, pero no puedo”.

Galardonada como una de las mejores chefs de Colombia, Espinosa con su restaurante ‘Leo Cocina y Cava’, ha sido reconocido a nivel internacional por la revista Conde Nast Traveller como uno de los mejores 82 en todo el mundo.