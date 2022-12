La violencia genera más violencia: experta en crianza de niños

Ale Velasco, escritora, conferencista y motivadora internacional, habló en Blu Jeans sobre cómo se debe educar correctamente a los hijos sin tener que recurrir a castigos que impliquen violencia como sucedía en el pasado.



Velasco, aseguró que muchos aún recurren a los castigos que imponían sus padres sin comprender que este tipo de conductas están mandadas a recoger debido a que el maltrato genera comportamientos mucho más violentos.



“Donde manda capitán no manda marinero, debemos ser unos verdaderos capitanes, yo puedo poner límites a mis hijos pero la que manda soy yo, los niños saben cuándo haces algo con firmeza o simplemente gritas o golpeas por golpear; no a los golpes, la agresividad crea agresividad, nosotros como padres somos sus maestros”, indicó la especialista.



Valeasco aseguró que hay que tener confianza en sí mismo para poder dar la orientación adecuada a los menores en momentos cuando ellos parecen no entender instrucciones.