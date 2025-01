Ladrón fue sorprendido por luchador que lo atrapó en pleno robo: quedó en video

En redes sociales se comparten todo tipo de videos virales , algunos de ellos mostrando cómo se frustran robos de manera inesperada. Un hombre de 27 años, señalado como el autor de un robo en una joyería ubicada en el centro de Caraguatatuba, en la costa norte de São Paulo, intentaba escapar tras su asalto cuando fue sorprendido por un residente local.

Este héroe improvisado, Lucas de Pádua Villegas, de 39 años, luchador de jiu-jitsu, no dudó en usar sus habilidades de combate para detener al delincuente. Según relató Lucas en una entrevista para g1, él estaba acompañando a su madre cuando escuchó los gritos de alerta: “¡Atrapen al ladrón!”

Fue entonces cuando decidió intervenir. Lucas, que se encontraba cerca de la escena, observó al ladrón tratando de huir y utilizando un camión como cobertura. Aunque el asaltante simulaba portar un arma al colocar su mano en la cintura, el luchador notó que, debido a la ropa ajustada que llevaba, no había ningún objeto allí.

Así fue el sorprendente hecho:

Em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, câmeras de segurança registraram uma situação inusitada: após assaltar uma joalheria, um crime foi imobilizado por um lutador de JIU-JITSU pic.twitter.com/3oeAtfkwPQ — Band Bahia (@bandba) January 14, 2025

Fue entonces cuando Lucas ejecutó una maniobra conocida como "doble pierna", derribando al ladrón al suelo. "Se puso la mano en la cintura, fingiendo que tenía un arma, pero, como su ropa estaba muy ajustada a su cuerpo, vi que no tenía nada allí. Fue entonces cuando me metí en la doble pierna, lo tiré al suelo", explicó.

A pesar de estar en el suelo, el ladrón no dejó de proferir amenazas, lo que llevó a Lucas a aplicar una segunda técnica, el "armbar", para inmovilizar su brazo. "Dijo que me iba a matar otra vez, y entonces vino un tipo de mi derecha y metió la mano en el bolso. Cuando metió la mano en el bolso, pensé que era su compañero. Le dije: ‘El tipo se va a matar para meter el arma aquí y me va a matar’. Ahí fue cuando le saqué el brazo para el otro lado y lo neutralicé", relató el luchador, quien agregó que no pensó que el brazo del asaltante pudiera moverse más.