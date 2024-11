Las impactantes historias que podrá encontrar en el libro de la doctora Fernanda Hernández

La doctora Fernanda Hernández ha recopilado en su nuevo libro 'Los médicos de la guerra' historias impactantes que revelan la labor de los médicos militares en Colombia. En entrevista con Bla Bla Blu, la doctora compartió cómo obtuvo estas historias y el proceso que siguió para organizarlas en su libro.

La doctora Hernández explicó que comenzó a recopilar las historias hace año y medio, cuando decidió hacer un homenaje a los profesores que hicieron una gran labor durante la retoma del Caguán. Comenzó a contactar a los profesores y a hacerles la propuesta de compartir sus historias.

A pesar de que algunos de los profesores no habían hablado de sus experiencias en años, la doctora Hernández se sorprendió por la generosidad y la disposición de todos ellos para compartir sus historias. Algunos de ellos incluso lloraron al recordar momentos difíciles, lo que conmovió profundamente a la doctora.



Las historias que podrá leer en el libro

El libro de la doctora Hernández incluye 15 historias que ofrecen diferentes visiones de la labor de los médicos militares. Desde la estrategia especial montada durante la retoma del Caguán hasta la labor de los médicos en momentos de desastre, como el terremoto de Armenia o el terremoto de Haití, e, incluso, el doctor que sacó una granada de la cara de un soldado.

"Los 15 que tuvieron esa generosidad de contarme y de compartir esos recuerdos y esas memorias están ahí en el libro. Además, conté con mucha suerte porque cada uno me dio una visión distinta. Digamos que tú no vas a ver como el tema repetido de combate, combate, combate, en las quince. No, cada uno tiene una mirada especial, de la retoma del Caguán, otro me habla de cómo los médicos militares no están solamente para el combate, sino para estar apoyar, por ejemplo, en momentos de desastre. Entonces ellos son de de esa línea de reacción inmediata. Por ejemplo, cuando el terremoto de Armenia, cuando el terremoto de Haití ellos al otro día estaban montándose en un avión para ir a brindar ayuda. Está, por ejemplo, una médica que es herida, mientras está en un rescate. Está una médica a la que se le cae en un helicóptero, mientras va también a un rescate. Está el médico que participa en la operación Jaque. Está el médico que extrae una granada sin detonar que quedó incrustada en la cara de un soldado", detalló.

La doctora Hernández se siente privilegiada y agradecida por la oportunidad de recopilar y compartir estas historias. Su libro es un homenaje a los médicos militares que han hecho una gran labor en Colombia.