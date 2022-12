¿Las personas no tienen lo que quieren porque no saben recibir? Experto responde

“No sabemos recibir, bloqueamos cada vez que recibimos algo, creyendo que no nos lo merecemos, que no debería ser recibido porque somos demasiado buenos para hacerlo o que definitivamente no fue una cosa que estuviera acorde con lo que teníamos planeado”, indicó.

Publicidad

Para ejemplificar expuso el caso de la forma en que las mujeres responden cuando un hombre las elogia.

“Me pasa con las mujeres que cuando uno las saluda y les echa un piropo, lo primero que dicen es: ‘y eso que no me maquillé, me viste en mi peor pinta, no me esperaste para que me viera mejor’. Entonces desde ahí la dinámica de no recibir le va a no permitir lograr lo que quiere porque la persona está en función de esperar otra cosa o creer que no lo merece”, explicó.

Publicidad

Escuche en este audio la explicación completa que le da Ricardo Gómez a este suceso.