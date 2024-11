Le propuso matrimonio de manera insólita, pero un detalle arruinó todo y ella le terminó

En las redes sociales circulan constantemente historias que no dejan de sorprender, desde infidelidades hasta situaciones que provocan risas. Recientemente, una propuesta de matrimonio fallida se ha hecho viral en TikTok, sumando más de 340 mil reproducciones.

En el video, el usuario @chcalboggian compartió la conversación de un hombre que decidió pedirle matrimonio a su novia de una manera bastante insólita: a través de un mensaje. En su mensaje inicial, el hombre le escribió a Paulina: "Pau, tengo mucho miedo de decirte esto en persona. Por eso te lo voy a decir por acá aunque me trates de cagón", a lo que ella, desconcertada, respondió: "¿Qué pasó?".

El hombre continuó con un inesperado giro, diciéndole: "No quiero que seas más mi novia", seguido de una foto del anillo de compromiso, en un intento de sorprenderla con una propuesta de matrimonio. Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico pronto se transformó en un desastre debido a un problema técnico: su conexión a internet falló, y el mensaje con la propuesta nunca llegó. Paulina solo leyó el mensaje en el que él le decía que no quería que fuera su novia.

Confusa y furiosa, Paulina interpretó esto como una ruptura y respondió: "Por acá y así me lo decís? Siempre fuiste muy poco hombre pero no sabía que eras capaz de tanto. Igual me chupa un ovario. Me la veía venir y ya estoy conociendo a otro con las pelotas bien puestas".

A pesar de los intentos del hombre de explicar que su internet había fallado, los mensajes nunca llegaron, y Paulina, decidida a no escuchar más excusas, lo bloqueó sin dar lugar a una aclaración.

@chacalboggian La novia lo deja por un problema con sus datos moviles 😂 ♬ sonido original - Chacal

El video de esta insólita situación ha generado más de 16 mil "me gusta" y cientos de comentarios, algunos de los cuales incluyen reacciones como: "Ganó o perdió?? jajaja", "Un final feliz", y "WhatsApp le salvó la vida", lo que deja claro que, a pesar de las intenciones, la propuesta de matrimonio por mensaje no fue la mejor idea.