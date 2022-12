Leandro es una biografía de ficción con mucho trabajo novelístico: Alonso Sánchez

El escritor Alonso Sánchez Baute, en diálogo con Mesa BLU, contó detalles del reciente libro que lanzó llamado Leandro, sobre el mítico compositor colombiano Leandro Díaz.

“Han sido uno meses bastante agitados, el libro lo presentamos primero en Valledupar y, como ha tenido tanta acogida, hemos estado viajando todo el tiempo de feria en feria”, reveló.

Para Sánchez, Leandro es un personaje realmente muy hermoso. “Fue maravilloso, venía de 5 o 6 años de hacer la investigación. El año pasado estábamos viendo la posibilidad de escribir el libro, me demoré tres meses haciéndolo”, confesó.

Leandro es una biografía ficcionada en la que hay mucho trabajo novelístico, según cuenta el escritor.

Alonso Sánchez, además, contó la anécdota del día que conoció a Leandro personalmente.

“Llevo 40 años viviendo en Bogotá y no conocía a Leandro físicamente, pero lo admiraba muchísimo, al punto que en mi primera novela Al diablo la maldita primavera, el epígrafe es de Leandro. Sin embargo, no se me ocurría la idea de que iba a escribir sobre él”, relató.

“En 2004 me encontré, en una parranda vallenata, con Rafel Escalona, allí estaba con Leandro y me puse hablar con él (…). Escalona se me acercó y me dijo: cuando escribas la historia de Leandro no olvides decir que yo te lo presenté”.

Escuche la entrevista completa con Alonso Sánchez Baute en el audio adjunto.

