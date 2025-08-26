Limón, el perrito que necesita un hogar de paso en Bogotá al ser devuelto tras adopción

La fundación Dog Pack en Bogotá compartió una emotiva historia que subraya la importancia crítica de la adopción responsable. Limón, un cachorro de seis meses que fue adoptado, ha regresado al cuidado de la fundación tan solo cuatro meses después, lo que destaca que la adopción es un compromiso para toda la vida y no un impulso pasajero.

La experiencia de Limón es un doloroso recordatorio de que la adopción no es un ensayo. Como explica Dog Pack, cada animal que regresa a un refugio carga con confusión, tristeza y la angustiosa pregunta de “¿qué hice mal?”.

Ellos no comprenden los cambios de planes de los humanos, pero sí sienten profundamente el abandono. Los perros, como Limón, requieren amor, cuidados, gastos veterinarios, alimentación y acompañamiento durante 10, 12 o más años. Es una responsabilidad que se asume "en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza", sin importar el contexto.

Limón, que convive bien con otros perros y niños mayores de 12 años, necesita urgentemente un hogar de paso mientras encuentra a su familia definitiva que lo ame para siempre. Aunque requiere paciencia durante su proceso de adaptación y todavía está aprendiendo a quedarse solo. Para cubrir los gastos de su regreso al "pack" y su manutención en el albergue, la fundación Dog Pack está buscando al menos cinco padrinos.

Dog Pack, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate, esterilización y adopción responsable de perros y gatos vulnerables, invita a la comunidad a apoyar su misión. Quienes deseen brindarle un hogar temporal a Limón, convertirse en padrinos o hacer una donación, pueden comunicarse directamente con Dog Pack a los números 3125018720 o 3102221642, o a través de sus redes sociales @dogpackoficial. Cada adopción responsable no solo salva una vida, sino que también crea una historia de amor para siempre.