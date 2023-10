Lina Tejeiro, con emotivo video, hizo reveladoras confesiones sobre su cuerpo: "Sufrí de anorexia"

La actriz Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores al compartir un sincero video en el que habló sobre su batalla contra la anorexia, sus trastornos alimenticios y las decisiones estéticas que marcaron su vida.

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video en el que compartió confesiones profundas sobre su relación con su cuerpo, la lucha contra la anorexia y los procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo de su vida.

La actriz abrió su corazón y se mostró sin filtros, revelando experiencias personales dolorosas en un video publicado en su cuenta de Instagram. Comenzó hablando sobre la relación tóxica que mantenía consigo misma y su cuerpo, diciendo: "Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo".

La actriz hizo un recorrido desde su adolescencia hasta la actualidad, compartiendo cómo desde los 12 años odiaba su cuerpo y deseaba cambiarlo por completo. A los 14 años, le diagnosticaron anorexia y bulimia, trastornos alimenticios que la atormentaron con un profundo temor a ganar peso.

Además, Lina Tejeiro reveló su historial de procedimientos estéticos, comenzando a los 16 años con una liposucción. A los 21 años, optó por una reducción en sus senos y a los 24 años, tomó una decisión que considera el peor error de su vida al inyectar biopolímeros.

"A mis 24 años me inyectaron un líquido tóxico, a mis 29 años me hicieron la primera extracción de biopolímeros, y a mis 31 años, me hicieron la segunda extracción", dijo la actriz. Estos procedimientos dejaron cicatrices y consecuencias físicas que aún la afectan y le causan fuertes dolores.

"Después de todas las cirugías odié mi cuerpo (...) Odié cada decisión que tomé por el afán de ser atractiva para la sociedad y por falta de amor propio", enfatizó Lina Tejeiro