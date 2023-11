Lina Tejeiro rompió en llanto con doloroso recuerdo: "Muchos me van a decir que estoy loca"

Lina Tejeiro es una de las actrices más famosas en la farándula nacional. La llanera ha sabido mantenerse vigente por varios años tras su debut en la serie ‘Padres e Hijos’, que la llevó a la fama rápidamente. Aunque no ha tenido su gran papel protagónico, Tejeiro ha estado en grandes producciones que la han llevado a tener gran reconocimiento en el medio artístico.

La actriz también es un personaje muy activa en redes sociales y les cuenta a sus millones de seguidores lo que pasa en su vida personal y profesional. Precisamente, fue en una de sus historias de Instagram en las que Tejeiro rompió en llanto al recordar uno de los episodios más dolorosos que tuvo recientemente: la muerte de su perrita Frida.

Entre lágrimas, Lina Tejeiro compartió con sus seguidores la tristeza que la embarga por la partida de su querida mascota, Frida, quien falleció hace dos meses, cumpliendo así dos años de compañía fiel a su lado.

Lina Tejeiro y su perrita Frida. Foto: Instagram @linatejeiro.

La reconocida actriz recordó a su perrita a través de una publicación en su perfil de Instagram, advirtiendo a sus seguidores que podrían tacharla de "loca" después de escuchar su relato. En un emotivo video, Lina mostró a su gato Da Vinci acariciando a Neruda, su cachorro, al cual atribuye la reencarnación del espíritu de Frida.

"Es como si Frida hubiera encontrado un nuevo hogar en el cuerpo de Neruda. Últimamente, Neruda ha adoptado actitudes que eran características de Frida. Él no solía prestarle atención al gato, les juro que no, pero ahora no se despegan. Es como ver a Frida presente. Los animales son increíbles", expresó con emoción.

Para Lina, acciones como que Neruda lama al gato o permita que el gato haga lo mismo son señales de que el espíritu de Frida permanece con ella, sin abandonarla. Vale la pena recordar que Lina Tejeiro siempre ha demostrado un amor incondicional por sus mascotas, y con gran pesar confirmó la triste noticia del fallecimiento de Frida el pasado septiembre.

“Esto es súper real, dicen que cuando llega un nuevo pequeñito es porque no está preparando para despedirnos del que pronto se va😭 Frida vive en Neru”; “Tienes que mirarte la película que está en Netflix, se llama LA RAZON DE ESTAR CONTIGO, es parecido a lo que estás viviendo”; “Sin duda volvió y encontró la manera de estar contigo nuevamente”; “He llorado por Frida como si fuese mía, es el sentimiento que está en el corazón de amar con el alma a todos los peluditos del mundo”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores dejaron en la publicación de la actriz llanera.

