LineroAlBarrio Comunidad en Bosa camina hasta 40 minutos solo para tomar transporte

Vecinos de la comunidad del barrio Parques de Bogotá, en Bosa, aprovecharon la visita del padre Alberto Linero para exigir que las autoridades les den acceso a vías y rutas alimentadoras. De esta manera, aseguran, podrán dejar de caminar largas jornadas de hasta 40 minutos para tomar transporte.

“Aquí no hay cómo coger un SITP porque no existe, no existen alimentadores de TransMilenio. Aquí lo único que existe es ‘echar pata’”, contó el líder comunitario Luis Fernando Parra.

“La ruta alimentadora queda a 40 minutos caminando, para llegar a un bus verde, y aproximadamente 30 minutos caminando para llegar a un bus azul. Aquí no existe transporte”, agregó.

“Lo único que presta el servicio acá es el transporte informal, que saca a la gente de aquí a allá, pero como es informal, es perseguido por la Policía”, complementó

