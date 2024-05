Aida Victoria Merlano sufrió un accidente mientras sostenía relaciones: “Debo operarme”

La influencer Aida Victoria Merlano dejó a sus seguidores sorprendidos al revelar un inusual incidente que vivió durante un encuentro íntimo. A través de sus historias en Instagram, la joven compartió que sufrió un percance mientras mantenía relaciones sexuales, lo que la llevó a tomar la decisión de someterse a una operación.

Según sus declaraciones, durante el acto, una de sus prótesis mamarias se rompió, lo que la llevó a buscar atención médica de inmediato. Actualmente, la joven de 24 años se encuentra en Barranquilla, donde tiene programada una cita con su cirujano para retirar el implante dañado y colocar nuevos.

Acompañando la noticia con una imagen de una resonancia, Aida Victoria compartió con humor: "Le dije: ‘¡dale duro, que no pasa nada’, y sí pasó. Se me explotó una prótesis". Sin embargo, aseguró que sus prótesis anteriores estaban aseguradas, lo que le permite enfocarse únicamente en el "tamaño de las nuevas".

Pero las revelaciones de Merlano no terminan ahí. Además de su cirugía pendiente, la influencer anunció que planea retirar el dispositivo intrauterino hormonal que ha utilizado durante aproximadamente dos años, pues siente que su cuerpo necesita un descanso.

Por otro lado, Aida Victoria está involucrada en un proceso legal que ha capturado la atención de los medios. Junto con sus abogados, presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revocar la condena de 13 años y ocho meses de cárcel a la que fue sentenciada por su supuesta participación en la fuga de su madre en octubre de 2019.

En sus redes sociales, Aida Victoria Merlano aclaró su situación legal: "No estoy presa. No estoy en casa por cárcel. No tengo restricciones, estoy en mi libertad plena. Ya interpusimos la casación, me dicen mis abogados que pueden tardar hasta un año en responder".