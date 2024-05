Nequi lanza concurso: puede ganarse un doble para la Copa América

El próximo 20 de junio, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una nueva edición de la Copa América, que se llevará a cabo en Estados Unidos y se extenderá hasta el 14 de julio. Durante este tiempo, los espectadores tendrán la oportunidad de presenciar los partidos de la Selección Colombia, que se encuentra clasificada dentro del grupo D junto a Brasil, Paraguay y Costa Rica.

Esta pasión por el fútbol motiva a muchos a querer asistir a los estadios para brindar su apoyo a los jugadores, quienes luchan por alcanzar la victoria.

Concurso para ir a la Copa América

Si usted es de los que no quiere perderse la oportunidad de ir a apoyar a la Selección Colombia en Estados Unidos, Nequi ha creado el concurso "En la Juega con Nequi", con el cual se entregarán dos pases dobles para el partido de Colombia vs Brasil en Estados Unidos, incluyendo tiquetes aéreos y hospedaje. El concurso estará disponible hasta el 29 de mayo de 2024.

Cómo participar en el concurso

Regístrese en el centro de notificaciones de su App Nequi, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación, haciendo clic en la campanita. Acumule puntos utilizando los servicios de Nequi por primera vez. Recuerde que mientras más puntos acumule, más oportunidades tendrá de gana Utilice y explore los servicios de Nequi aplicables a este concurso para acumular puntos por primera vez. Estos servicios incluyen:

Comprar seguros como SOAT, seguros de viajes o de responsabilidad civil.

Recibir remesas en su cuenta Nequi.

Traer dólares desde PayPal.

Experimentar con servicios de terceros, como comprar tiquetes de bus con Pinbus, tiquetes de avión con Hopper o juegos en línea con Goama.

Realizar suscripciones de Netflix o Spotify.

Pagar utilizando el Súper QR Nequi en comercios como Koaj, Seven Seven, Randys, entre otros.

Comprar paquetes de celular.

Pagar facturas de servicios públicos.

¿Cuáles son los premios?

Primer y segundo lugar le corresponde a cada uno el paquete de viaje doble para asistir con un acompañante al partido Colombia Vs Brasil en Estados Unidos. Este premio incluye los tiquetes aéreos ida y vuelta del ganador y su acompañante con salida desde Bogotá, el hospedaje (durante el lunes 1 de julio hasta el miércoles 3 de julio) y las dos boletas para asistir al partido. No incluye alimentación dentro del estadio, transporte desde el hotel al estadio, gastos adicionales del hotel como room service, ni cualquier otro que no se haya especificado previamente. Tampoco incluye Visas u otros permisos de viaje o entrada.

Quienes queden en la tercera y cuarta posición recibirán cada uno: una consola PS5 + un control Dualsense PS5, un asador, una barra de sonido, un TV LG 75" pulgadas y un bono Falabella de COP $3.000.000. Los ganadores de las restantes seis posiciones recibirán cada uno un bono de COP $1.000.000, que será depositado en su cuenta Nequi.

Requisitos para participar en el concurso