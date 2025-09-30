¿Listo para el Reto 3X Rexona Clinical? Descubra cómo inscribirse a este desafío aquí

Durante sus dos primeras ediciones, el Reto 3X se posicionó como una de las pruebas más exigentes del entretenimiento, reuniendo a figuras inolvidables del Desafío y llevándolas al límite en escenarios que combinaban esfuerzo físico, presión mental y carga emocional. Desde pruebas extremas hasta climas implacables y desafíos de alta exigencia, este formato dejó claro que solo los más preparados pueden sobrevivir.

Rapelo y Madrid lograron imponerse en ambas temporadas, consolidándose como referentes absolutos del formato gracias a su determinación, fuerza y resistencia. Entre eliminaciones vertiginosas y competencias reñidas, el Reto 3X se convirtió en el escenario perfecto para poner a prueba cuerpo y mente.

Pero ahora, todo cambia. En su tercera edición, el Reto 3X abre las puertas a nuevas historias y permite que cualquier persona tenga la posibilidad de demostrar de qué está hecha. Esta vez, no solo verás la competencia, podrás vivirla.



Una experiencia para quienes no temen superarse

La nueva temporada será más intensa, impredecible y cercana. Por primera vez, el público podrá formar parte de la competencia y demostrar que tiene lo necesario para asumir el reto. Es una oportunidad para los que viven el esfuerzo como una forma de vida, para quienes saben que el mayor rival es uno mismo.



¿Te animas a participar? Así puedes hacerlo:

Adquiere un Rexona Clinical, tu mejor compañero para entrenamientos extremos. Su fórmula avanzada ofrece máxima protección contra el sudor, incluso en los momentos más exigentes. Graba un video mostrando tu rutina física, ya sea entrenamiento funcional, deporte, baile o cualquier disciplina en la que demuestres tu habilidad y constancia. El producto Rexona debe estar visible: queremos ver cómo forma parte de tu proceso. Publica tu video en redes sociales con el hashtag #Reto3X2025. Asegúrate de que tu perfil sea público para que podamos ver tu participación y evaluar tu desempeño. Regístrate en la web oficial www.reto3x.com.co , donde encontrarás todos los detalles para subir tu video y completar tu inscripción.

Esta edición busca encontrar a personas reales con historias de superación, pasión por el movimiento y disciplina en cada paso. No importa si entrenas en casa, en el parque, en un gimnasio o en la calle: si estás comprometido con tu mejor versión, este reto es para ti.



¿Estás preparado para demostrar tu fuerza interior?

El Reto 3X 2025 no es solo una competencia: es una plataforma para quienes están listos para ir más allá de sus propios límites. Una oportunidad única para compartir tu pasión, inspirar a otros y poner tu nombre en lo más alto.

La meta está clara. La decisión es tuya.