Llega a Medellín exposición imperdible de artesanías de Nobsa: así puede asistir

La Administración Municipal de Nobsa continúa fortaleciendo la promoción del talento local y el desarrollo económico de sus artesanos con la realización de la muestra comercial "¡Nobsa quiere a Medellín!", una iniciativa que permitirá llevar lo mejor de la tradición artesanal del municipio a uno de los escenarios comerciales más importantes del país.

Del 24 de julio al 10 de agosto de 2026, el Centro Comercial Unicentro Medellín será el punto de encuentro donde visitantes locales, nacionales e internacionales podrán conocer y adquirir productos elaborados por los artesanos nobsanos, reconocidos por su calidad, autenticidad y el legado cultural que representan.

La exposición reunirá una amplia oferta de productos elaborados con manos expertas, entre ellos forja, muebles, lana, tejidos, campanas, marroquinería, artesanías en piedra y muchas otras expresiones que reflejan el patrimonio cultural y productivo del municipio.

Esta estrategia hace parte del compromiso de la Alcaldía de Nobsa por abrir nuevos mercados para los productores locales, generar mayores oportunidades de comercialización y posicionar a Nobsa como un referente nacional de la artesanía colombiana. Además de impulsar la economía de las familias artesanas, esta vitrina comercial fortalece el reconocimiento del municipio como un destino donde la tradición, la innovación y la calidad se unen para conquistar nuevos públicos.



Durante más de dos semanas, miles de personas que visitan diariamente Unicentro Medellín tendrán la oportunidad de descubrir la riqueza artesanal de Nobsa, conocer la historia que hay detrás de cada creación y apoyar directamente el trabajo de los artesanos que mantienen vivas las técnicas y saberes transmitidos de generación en generación.

Con esta participación, Nobsa reafirma su liderazgo como la capital artesanal de Boyacá y un territorio que proyecta su identidad al país, llevando consigo el orgullo de sus tradiciones y demostrando que el talento de sus artesanos trasciende fronteras.

La invitación es para todos los habitantes de Medellín y a quienes visiten la ciudad entre el 24 de julio y el 10 de agosto para recorrer esta muestra artesanal, apoyar el emprendimiento local y enamorarse de la riqueza cultural que hace de Nobsa un destino maravilloso.