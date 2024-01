Llueven críticas a Yina Calderón por avance de su nueva canción: “Dedicada a los haters”

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón volvió a encender las redes sociales con un adelanto de su próxima canción, la cual promete ser una respuesta directa a las críticas y ofensas que ha recibido a lo largo del tiempo. Con más de 600 mil seguidores en la red social, la influencer y dj compartió un video en el que se le ve interpretando una parte de su nuevo tema musical.

En el breve fragmento de la canción, la artista aparece con un vestido de baño amarillo y no tuvo miedo de arremeter con palabras fuertes por los rumores sobre operaciones en sus glúteos y calificando a algunos influencers como "resentidos". Además, se autodenominó como la "polémica favorita de los medios colombianos".

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, generando miles de comentarios divididos entre críticas y elogios. "Cada día peor", "Gran admiración", "Amo su forma de ser y personalidad", "La tigresa de el norte, gas", "No hagan feo", "Está vieja solo inspira lástima", "No se pegue duro en las nalgas, se le puede reventar la silicona", son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales.

Aunque aún se desconoce el título y la fecha de lanzamiento de la canción, muchos seguidores están ansiosos por escucharla completa, especulando sobre posibles indirectas dirigidas a otros creadores de contenido con los que Yina ha tenido desavenencias, como Epa Colombia, Andrea Valdiri y La Liendra.

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri y habló de la relación con Saruma: “Es una bruja”

La noticia de la separación entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri ha dejado a sus seguidores sorprendidos, quienes veían en la pareja a uno de los referentes de amor en las redes sociales. La confirmación de su divorcio se dio a conocer el 23 de noviembre, tras año y medio de matrimonio, pero las razones detrás de esta decisión no fueron reveladas por ninguno de los dos, limitándose a expresar que la ruptura se dio en buenos términos y que mantendrían una amistad.

Los mensajes negativos hacia Andrea Valdiri no han parado, llevando a la empresaria Yina Calderón a expresar su opinión. A través de una temática de preguntas en las historias de su perfil de Instagram, la influencer recibió la pregunta sobre su opinión acerca de la barranquillera, ahora que muchos hablan mal de ella.

La polémica empresaria, quien desde hace tiempo ha expresado su falta de simpatía por Andrea Valdiri, afirmó que esta "es bruja", sosteniendo que desde hace tiempo había manifestado públicamente que la barranquillera tenía "una energía supremamente pesada, negativa y que no es como se muestra".