“Lo amo, pero me respeto y valoro más yo”: Joana Sanz anuncia el divorcio con Dani Alves

Después del polémico caso de abuso sexual que afronta el futbolista Dani Alves en España, Joana Sanz anunció que se divorciará del futbolista y que no continuará con su relación, esto después de asegurar que, aunque le duele mucho la situación en la que se encuentra el brasileño, su amor propio está por encima de todo.

A través de una carta escrita, la esposa de Dani Alves dio a conocer sus sentimientos y las verdaderas razones qué la llevaron a tomar la difícil decisión.

"Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta, siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre cariñoso", aclaró.

Por otro lado, aseguró que, aunque para ella es una decisión bastante difícil, siempre recordará a Dani Alves como un hombre amoroso y detallista, a pesar de todo el daño que le hizo el presunto caso de abuso sexual que tiene en su contra.

"Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos… Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, divertida, fiel y humana": expresó Joana.

Sin embargo, aclaró que seguirá apoyando a Dani Alves y que estará atenta a la situación judicial de su esposo en España.

"Lo amo y lo amaré siempre, pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma… Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida… Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean", concluyó.

Según medios locales, Joana Sanz y Dani Alves se cocieron en Barcelona, cuando él jugaba en el F.C Barcelona, y luego se casaron en el año 2017. Después de unos años, ambos se mudaron juntos a París para que el brasileño jugará en el Paris Saint-Germain.

