Lo hago para darle voz a víctimas: exdeportista de Taekwondo tras 15 años del abuso de su entrenador

El Taekwondo es un deporte que ha ganado un espacio importante entre las mujeres. Cinco exdeportistas de Medellín interpusieron una denuncia por abuso sexual ante la Fiscalía General de la Nacional contra el entrenador Carlos Mario Londoño Sierra, quien fuera director de deportes de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín.

Susana Gómez Jaramillo, excompetidora de Taekwondo y víctima de esta persona hace 15 años, contó su historia en Mañanas Blu con Camila Zuluaga para alertar a la comunidad.

De acuerdo con Gómez, cuando ocurrió el abuso tenía 16 años y, en ese momento, no había evidenciado que había sido víctima de esta persona, ya que, en el momento en el que pasó todo, existía una relación de subordinación. Dijo que el profesor se había ganado su confianza y que, en ocasiones, la ponía a leer libros que luego hablaban de contenido sexual.

"Eso empezó cuando yo tenía 16 años y se alargó por un período de más de 2 años y medio, sin embargo, yo vine a evidenciar que había sufrido un abuso muchos años después, incluso hace dos o tres años, pero en el momento en que estaban ocurriendo las cosas es muy confuso, porque hay una relación de subordinación de entrenador- alumna, en donde uno no logra identificar que está siendo abusada. Me empezó a entregar libros y, al principio, tenían un contenido como de educación o de temas éticos y luego empezaron a tener contenido sexual y empezó a ejercer una manipulación a través de conversaciones de que yo tenía un problema de inhibición sexual. Fue un trabajo de muchos meses en donde se ejerció la manipulación y ya después poder acceder sexualmente a tener relaciones sexuales conmigo", indicó Gómez.

Susana Gómez contó que se decidió a contar su historia motivada a que una de las víctimas fue su hermana.

"Lo primero que sucedió es que me di cuenta que habían más víctimas, entre ellas mi hermana, de lo cual solamente me entero hasta hace poquito, entonces me di cuenta que esto es una situación sistemática que venía pasando dentro de la universidad, en las instalaciones en donde a él se le facilitaba, porque solamente él tenía llave del club, incluso, él tenía un sensor en la puerta del cual la universidad y muchas situaciones particulares que le facilitaron a él seguir ejerciendo estos actos sistemáticamente durante los años", enfatizó.

Entre las denuncias de Gómez contó que, incluso, fue inducida por esta persona a abortar al quedar en embarazo.

"Yo quedo embarazada y le digo a él y empieza a coaccionarme, a manipularme para que aborte y así efectivamente sucede. Empezó a utilizar un montón de argumentos", contó.

El objetivo de la denuncia

"Lo estoy haciendo para darle voz a todas las víctimas que, en su casa, están escuchando esto y que, así les haya pasado hace 15 años esto, no importa. Es el momento de levantar la voz y también porque sé de denunciantes entre 2019 y 2022, entonces, al yo haber empezado, esta denuncia no es en vano. a pesar de que ya pasaron 15 años, me di cuenta de estas situaciones y sé que hay niñas que les ha pasado más recientemente", aseveró.

Finalmente, Gómez dijo que consiguieron que el docente renunciara a la universidad.

"Eso ya es un punto muy a favor. y ya yo me daría por bien servida con todo esto que estoy haciendo, porque ya sé que el club de Taekwondo de la Universidad Autónoma Latinoamericana posiblemente es un lugar más seguro para las niñas de 16 años que están llegando. a a entrenar", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: