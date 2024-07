Lo que debe saber de la Red Bull Batalla Nacional: MCs, horarios y más detalles

Marithea: Maribel Camilo Gómez es una de las freestyle más conocidas de la escena Latinoamérica. Campeona de 5 vida tiene una amplia experiencia en el campo de la improvisación y es agradecida con la vida por permitirle contribuir a la escena colombiana.

“Llevo 5 años siendo favorita, pero eso no garantiza nada porque de esos 5, solo he ganado 1 (…) La experiencia ayuda a eso, que ya he enfrentado a varios públicos en varios países. A la final uno puede decir estoy ganando esta batalla, pero puedan pasar muchas cosas”, dijo.