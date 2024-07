Chuty admira el freestyle colombiano: "La energía del público es una locura"

El próximo sábado, 6 de julio, la escena del freestylefreestyle en Colombia estará de fiesta con la gran final de la Red Bull Batalla Nacional, la cual se llevará a cabo en La Media Torta en el centro de la capital del país en horas de la tarde; el primero paso para que algún colombiano la arrebate el título mundial a Chuty en Madrid, España.

Marithea, Valles-T, Airon, Clezart, Coloso, Djanho, Filósofo, Hank, JM Serna, Lit Ignis, Mega, Pandora, RBN, Ruffaz, Visionario y Puppy serán los 16 MCs que buscarán el triunfo para tener un lugar en la Red Bull Batalla Internacional, que, según Chuty, campeón mundial actual, seguramente será una jornada llena de emociones por parte de todos los participantes.

Cabe recordar que, en diciembre del 2023, el Movistar Arena de Bogotá se vistió de gala para recibir a los mejores freestylers del planeta en la Final Internacional de Red Bull Batalla. Un evento épico que no solo coronó a un campeón, sino que también consagró a Colombia como un referente indiscutible en el mundo del freestyle.

Chuty - freestyle // Foto: Instagram @chutyvk

“Tal vez, como que Colombia no ha necesitado de una generación muy numerosa para tener un llamamiento de público muy grande (…) Por ejemplo, que igual que en Perú, Valles-T había hecho un camino internacional poniendo sobre el mapa, pone gente como Marithea y llega Lokillo al mundo freestyle. Pero no hay un golpe sobre la mesa, pero cuando llegan los eventos hay mucho apoyo. Desde el primero sentí un apoyo que no era normal, para ser la primera vez y para no ser colombiano. Nos hemos sentido tan a gusto. Que gritan más a los de Colombia, normal, gritan más a los de su público, pero más allá no se siente”, expresó el español en diálogo con Blu Radio.

Publicidad

Asimismo, aseguró que es un mundo de adrenalina el mundo freestyle en Colombia, pues consideró que “la energía es una locura”, no solo desde los escenarios, sino por lo que hay detrás de todo ese cariño.

“En temas de horarios y clima, la jerga y referencia, evidentemente el jurado seguirá siendo latino (…) Mi última competición, pues, hombre, espero que el WiZink Center no me vaya a pitar y jugar, tal vez, con eso de la localía”, aseguró de cara a la internacional.

Publicidad

¿Qué esperar de la Red Bull Batalla Nacional? Esto dijo Chuty

Muchos de los participantes que estarán en La Media Torta son conocidos y cercanos a Chuty, pero, según él, sin duda partirán como favoritos los de siempre, como un Marithea o Valles-T, pero no decir que habrá un favoritismo especial, pero seguramente sí será un evento lleno de emociones a la altura de lo que siempre ofrece el público y el escenario en este tipo de eventos.

“Los aforos y escenarios afectan, cuanto más grande es más favorece a perfiles con mayor experiencia. Ciertas cosas que parecen sin importancia, pero cuando los escenarios son muy grandes tiene sus puntos diferenciales (…) La regional de acá de España son lugares muy pequeños y sellados, pasaba que los de experiencia internacional no se sentían tan cómodos porque parecían batallas de parque”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: