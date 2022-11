Los Alvear no presentarán recursos tras destitución de directivos de San Martín

en proceso de notificación y manifestó que lo más probable es que no presenten recurso de reposición frente a la determinación del Ministerio de Educación.

“Teniendo en cuenta que la decisión se toma en el efecto devolutivo y no suspensivo, pues de nada vale, digamos, esforzarse uno por realizar un recurso que no va a tener ningún resultado práctico. Entonces bien podría la San Martin, no interponer recurso”, afirmó el abogado.

Barrera Carbonell dijo que frente a una determinación de sustitución es muy difícil que las autoridades administrativas cambien de parecer.